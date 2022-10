COLUMN. We mogen niet blind zijn voor de sociale en maatschappelijke nevenschade die de Covid-aanpak heeft veroorzaakt

ONZE OPINIE. “Waarom aanvaarden we klakkeloos dat een regering niet werkt tot het einde?”

Als premier Alexander De Croo (Open Vld) vandaag het parlementaire halfrond betreedt voor zijn State of The Union, spreekt hij zich niet alleen uit over het komende jaar. Hij zal vooruitblikken op de komende twee jaren. “2024 is een verkiezingsjaar en dus leg ik dat nu al vast in de begroting. Dat is goed bestuur”, zei hij eerder aan ‘Het Laatste Nieuws’. Het gaat erin als zoete koek: het moet nu in één keer, want later is het politiek onmogelijk. Maar sinds wanneer is dat normaal? Waarom aanvaarden we klakkeloos dat een regering niet kan werken tot het einde?

11 oktober