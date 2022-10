COLUMN. Wat stel je voor als museum en als talkshow als je nog geen klimaatactivist met secondelijm en soep over de vloer kreeg?

ONZE OPINIE. “Schrijnen­de beelden van buitensla­pers en toch blijft België ‘te aantrekke­lijk’ voor asielzoe­kers”

“Je zou het niet zeggen wanneer je de schrijnende beelden ziet van mensen die op straat slapen, maar het probleem is dat België ‘te aantrekkelijk’ is voor asielzoekers”, schrijft adjunct-hoofdredacteur Dimitri Antonissen. “Als Europa geen werk maakt van een écht gezamenlijk asielbeleid, is wat we nu een crisis noemen alleen nog maar een voorproefje.”

