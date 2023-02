COLUMN. Wat is een goede baas? Als het van de welzijnsexperts afhangt, een tandeloze tijger

COLUMN. “Ze wisten dat de vuurtoren er stond. Die lichtflit­sen in hun living waren te voorzien.” Maar is dat zo?

Elke zaterdag blikt onze columniste terug op de week. Eén die woelig verliep in Oostende, want eerst werd het licht van Lange Nelle deels afgeplakt, vervolgens greep minister Matthias Diependaele (N-VA) in. “De klagers wisten dat de vuurtoren er was.” Dat klopt, maar op de hoge verdiepen was de lichthinder misschien onverwacht, betoogt onze columniste. “Oostende moest een stukje Manhattan met hoogbouw krijgen. Dat houdt risico’s in.”