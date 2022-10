COLUMN. “Waar stond u toen u 22 jaar was? Ik alleszins niet waar Evenepoel nu staat, getrouwd en kampioen”

ONZE OPINIE: “De uithaal van Zuhal Demir is pijnlijk. Nog pijnlijker? Als ze gelijk krijgt”

Wat is het verschil tussen Bart De Wever en Zuhal Demir? De ene N-VA-topper wil een nationale veiligheidsraad samenroepen voor de drugsproblematiek in Antwerpen. De andere vindt een vergadering tussen regeringen over de piekende energiefacturen eigenlijk tijdverlies. Pijnlijk is dat. Het is geen tijdverlies om een vergadering over de crisis te ‘doorstaan’ als Vlaams energieminister op een moment dat een samenleving zo kreunt door piekende energieprijzen. Nog pijnlijker? Als ze straks gelijk krijgt.

31 augustus