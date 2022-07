COLUMN. Volgt u het scoreverloop in de match Oekraïne-Rusland nog op de voet? Ik niet. Ik vaar blind op wat Henry Kissinger (99) ervan denkt

ONZE OPINIE: “Een jaar na de overstro­min­gen? Draag geen water naar de zee”

We lijken de voorbije decennia verleerd te hebben hoe we moeten omgaan met water. Dat lezen en leren we in de reeks verwoestend water in deze krant. De les na de overstromingen van vorig jaar is daarom belangrijk: hoe wonen we en waar wonen we? Een les die nog niet overal even goed doordringt. En dan dragen we bij de heropbouw water naar de zee, schrijft onze editorialist Isolde Van den Eynde.

