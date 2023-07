COLUMN. Van Tania Mintjens bestaat slechts één foto. Anno 2023, waarin BV’s zelfs de vakantiekiekjes van hun endeldarm met ons delen, is dat zeldzaam

ONZE OPINIE. Door met een diploma­tiek dossier op oorlogspad te gaan, werkte Lahbib zichzelf in nesten

Stapt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib op naar aanleiding van de Iraanse visakwestie? En is dat dan het doodsvonnis voor de Vivaldi-regering, zoals de MR laat uitschijnen? Zo'n vaart zal het niet lopen, schrijft politiek journalist Astrid Roelandt. “Maar de vraag is wat er nadien nog mogelijk is in een regering met partijen, die elkaar steeds meer en openlijker naar het leven staan.”