COLUMN. Twaalf leugens, twintig onwaarheden, zesendertig tegenstrijdigheden. Het quorum voor ontslag is bereikt, mevrouw Lahbib

“Vorig weekend brachten vier partijen hun achterban samen om de lange weg naar 9 juni 2024 in te slaan. Maar de bijeenkomsten werden vooral getekend door boosheid. Groen is boos op Conner Rousseau, want hij is te rechts voor een linkse. En Sammy Madhi was ook weer boos. Maar níémand kan zo lang boos zijn als Bart De Wever”, schrijft politicoloog Carl Devos. “En dan heb je de boze centrumkiezers, die steeds meer aangetrokken worden door de uiterst rechtse en linkse flank.”