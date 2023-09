COLUMN. “Tijd om van het leven te genieten.” Ik dacht dat het Dany Verstraeten (67) betrof. Bleek het om Eden Hazard (32) te gaan

Columnist Jan Segers over het nakende pensioen van Eden Hazard (32). “Netto wordt Hazard geschat op 120 miljoen, maar zijn grootste vermogen is het vermogen om met een aan lichtzinnigheid grenzende lichtvoetigheid door leven en werk te gaan. Veel rijke mensen zijn lucky, maar niet happy. Geluk hebben is één ding, gelukkig zijn iets anders. Hazard is beide.”