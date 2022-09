COLUMN. “Straks 19 graden binnenskamers? Voor de kouwelijken wordt dat aanpassen”

ONZE OPINIE. “Premier Alexander De Croo zei wat hij moest zeggen. Maar daden zijn trager dan woorden”

Dat de regeringen in dit land vandaag na het overlegcomité plots dé mirakeloplossing zouden oreren die onze factuur significant en vrijwel meteen doet dalen? Dat hadden we niet verwacht. En dat was ook niet mogelijk. Dat er toch een zweem van teleurstelling blijft hangen, is de schuld van politieke partijen die tegen elkaar opboksten met ideeën om de energiefactuur te doen dalen.

