COLUMN. Soms verhullen verkleinwoorden de horror. Relatietje, Vangheluwe. Insulinespuitje, Oostrozebeke

ONZE OPINIE. “Door het gedicht te bannen, zag iedereen de boodschap. En die is terecht. Leve handenar­beid”

Hoe dwaas is het om het gedicht van de Antwerpse stadsdichter Ruth Lasters te bannen. Want hoe terecht is de boodschap van dat gedicht. Of is het omgekeerd? Hoe slim is het om het te bannen, nu heeft iedereen buiten Antwerpen dit pamflet gezien — het befaamde streisandeffect. Een literair hoogstandje is het schrijven van Lasters niet. Maar de algemene boodschap? Ja, die slaat nagels met koppen. Herwaardeer de beroepsopleiding. In tijden van renovatiedrift is het bovendien broodnodig.

2 september