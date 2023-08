COLUMN. Schrik niet als Federico Bahamontes straks Lucien Van Impe opbelt om postuum samen mosselen te eten in Geraardsbergen

ONZE OPINIE. “Een hele generatie groeit op met het idee dat de wereld naar de vaantjes is. Flauwekul”

“Daar is de zomer en daar is de berichtgeving over extreem weer”, schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “Stemt u dat somber? Kop op, dan. De mens heeft al veel meer gezien dan brand en hagel. We zijn vernuftig en weerbaar, maar vergeten dat soms. Activisten hebben ons de voorbije jaren zodanig gebombardeerd met doemberichten, dat een hele generatie denkt dat de wereld naar de vaantjes is. Flauwekul.”