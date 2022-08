COLUMN. Scheurtjescentrales? Luister naar Leonard Cohen, Tinne Van der Straeten. ‘In alles zit een scheurtje. Langs daar komt het licht binnen’

Tinne Van der Straeten is een Prinzipienreiter. Amazone van stokpaardjes. Eerder nog zal de groene minister van Energie overwegen om haar gezinsvakantie door te brengen in het natuurpark van Fukushima, waar everzwijnen, makaken en wasberen floreren als nooit tevoren, dan om Doel 3 en Tihange 2 open te houden tot de dag dat gas niet langer duurder is dan goud. Want Doel 3 en Tihange 2 zijn kernreactoren die vol schrammen en scheuren zitten, industrieel erfgoed dat bij de minste beving - een vrachtwagen die zijn bocht mist, een elleboogstoot - radioactieve straling dreigt te lekken waarbij vergeleken Tsjernobyl een kuchje was en Fukushima loos alarm. Het probleem is: zo slim is Tinne Van der Straeten en zo veel weet ze dat ze het niet uitgelegd krijgt binnen het bestek van een tractaat, laat staan in een interview voor krant, radio of televisie. Haar partij heeft dan ook een paardenmiddel voor haar bedacht: “Tinne, waarom die centrales dicht moeten, technisch, academisch, intergenerationeel en interplanetair bekeken, dat boeit niet. Schrijf Doel 3, Tihange 2 en Solange 1 gewoon af. Noem ze in elke zin ‘scheurtjescentrales’ en jaag de kiezer de stuipen op het lijf. Dat werkt altijd.”