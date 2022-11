COLUMN. Rechtszaken zijn als slaappillen: nuttig, maar toch te vermijden als het anders kan

ONZE OPINIE. “Over één iets heeft Zuhal Demir gelijk: waar is de rector? Waar is Luc Sels?”

Zuhal Demir (N-VA) bleek wel degelijk te voortvarend. Van een doofpot is geen sprake bij de KU Leuven, wel integendeel, zo concludeert de regeringscommissaris. “Maar over één iets heeft Demir gelijk: waar is de rector? Waar is Luc Sels?”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Dat zo’n prestigieuze instelling, baken van de verlichting, zwijgt na de veroordeling? Een gemiste kans.”

27 oktober