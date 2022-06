COLUMN. Precies vijftig jaar geleden werd de linkse terroriste Ulrike Meinhof gearresteerd. Vandaag komt revolutionair links niet verder dan prinses Esmeralda

Wat is uw vroegste herinnering? Groot is de kans dat uw antwoord op die vraag niet het juiste is, want gebaseerd op foto’s die u pas later heeft gezien en niet op uw kindergeheugen. Vaag herinner ik mij beelden, stemmen, stoffen, geuren en geluiden uit mijn kleutertijd in de cocon van het gezinsleven. Scherper is mijn souvenir aan mijn vroegste confrontatie met de boze wereld daarbuiten. Die dateert van 15 juni 1972, vandaag precies vijftig jaar geleden. Ik was net 7 jaar geworden en iemand op ons televisiescherm in zwart-wit zei dat Ulrike Meinhof was aangehouden. Ook van mijn tweede herinnering ben ik zeker: de onwaarschijnlijk sprint van Marino Basso die op het wereldkampioenschap wielrennen in Gap alsnog de ontsnapte Franco Bitossi voorbijsnelt, live voor mijn jongensogen. Daar en toen, bij Basso en niet bij Merckx, ontsprong een liefde voor het leven.