COLUMN. Oostende moest zijn eigen Manhattan krijgen. Nu zitten ze met de gebakken peren

Onze Opinie. “Waarom we prins Harry misschien wel dankbaar moeten zijn”

De verontwaardiging in Groot-Brittannië is groot na de onthullingen in de autobiografie van prins Harry. “Hypocriet”, vindt adjunct-hoofdredacteur Dimitri Antonissen. “We moeten prins Harry misschien wel dankbaar zijn. Hij neemt de enige échte rol die een koningshuis nog heeft tenminste ernstig: voor entertainment zorgen.”

7 januari