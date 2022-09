COLUMN. Niet overbevolking, maar onderbevolking is het grootste gevaar dat de wereld bedreigt, stelt Elon Musk. Er zijn er al voor minder gecolloqueerd

ONZE OPINIE: “Gas opboren uit Cyprus? Eerst komt het eten, dan de ethiek”

Soms overtreft de realiteit de fictie. Nét wanneer we in Europa als gekken zoeken naar energie. Nét wanneer de Duitse bondskanselier Olaf Scholz naar Canada reist om het licht in zijn land niet te zien doven. Nét op dat moment komt er nieuws uit onze eigen Europese wateren: een significante hoeveelheid gas werd gevonden voor Cyprus.

24 augustus