COLUMN. Niet elk oud lief dat je terugziet na drieëndertig jaar raakt nog de snaar van toen. Dat lag niet aan Elvis Costello, het ligt aan mij

Drieëndertig jaar is het geleden dat je haar nog hebt gezien. Toen, in 1989, scheidden jullie wegen in wederzijdse onverschilligheid, terwijl ze tien jaar lang hadden gespoord, aanvankelijk met de belofte van levenslang. Voor het eerst sinds toen zitten jullie vandaag weer oog in oog, onwennig als de tieners die jullie ooit waren. Zij leeft nu in New York, samen met haar man en hun tweeling. “Ik ben in de buurt”, mailde ze out of the blue. “Leef jij nog?” Ik antwoordde bevestigend. “Spreken we dan eens af, for old times sake?” En dus prikken we nu samen in het bordje tussen ons in, ook al sharen we al drieëndertig jaar niets meer. “Je ziet er goed uit”, liegt ze bij de begroeting. “Jij ook”, zeg ik op automatische piloot. Waarna in de volgende tweeënhalf uur twee levens de revue passeren in stukken en brokken, niet chronologisch maar chaotisch, waardoor het toch een beetje lijkt als vroeger. Maar vroeger is voorbij. Je observeert, je registreert, maar voelen doe je weinig. Soms, aan haar intonatie te horen of te zien aan die opgeheven pink rond haar kopje thee, herken je hoe het ooit was. Heel even, dat puntje van haar tong tussen haar lippen net voor ze iets slims gaat zeggen, besef je waarom het ooit vonkte. En als ze opstaat van tafel om naar het toilet te gaan, kijk je haar na en bedenk je dat de tijd haar genadig is geweest. Maar de magie van toen is weg, de betovering verbroken. “Het was fijn je terug te zien”, zegt ze. “Wie weet tot nog eens”, zeg ik. “Over drieëndertig jaar of zo.” Onze lach klinkt hartelijk en hol.