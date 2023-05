COLUMN. Moeders zijn als kacheltjes in een soms kille wereld. In het kleine zijn ze groots. Leve mama!

COLUMN. 45 jaar na Johan De Muynck wint Remco Evenepoel de Giro. “Remco, Remco, Remco, wat doe je nu? Je wint jandorie de Giro”

Nog drie weken blijft Johan De Muynck (74) de laatste Belgische winnaar van de Giro. Columnist Jan Segers herinnert zich 1978. “In het Engeland van de jaren zestig moest je kiezen tussen The Beatles of The Rolling Stones. In het Meetjesland van de jaren zeventig moest je kiezen tussen Roger De Vlaeminck of Johan De Muynck”