COLUMN. Maurice ging met pensioen op 40. Voor zulke lange loopbanen zou minister Lalieux in haar pensioenhervorming naar verluidt een bonus voorzien

Hij heette Maurice en zoals hij daar zat in de auto op weg naar een kasteel in Frankrijk, vol van het avontuur dat hem wachtte maar toch vooral vol van zichzelf, kwam zijn grijze moustache mij vaag bekend voor. Het bleek dan ook om dé Maurice te gaan voor wie het naar eigen zeggen allemaal was begonnen toen hij als figurant in het publiek van ‘De Zevende Dag’ had plaatsgenomen. Sindsdien was hij in een figuratieve carrière gerold die het hem vandaag onmogelijk maakt om nog incognito door de straten van Shanghai en Bredene te kuieren. In ‘B&B zoekt lief’, het nieuwe datingprogramma van VTM dat meteen op mijn sympathie kon rekenen omdat het in tegenstelling tot ‘Boer zkt vrouw’ ook de klinkers in hun waarde laat, ging Maurice Vermeersch (56) op zoek naar verdere schermbekendheid en in tweede instantie het hart van kasteelvrouw Isabel (57). Bij het bakken van een portie eieren met spek legde hij aan zijn toekomstige uit dat zijn eerste loopbaan kort maar krachtig was geweest. “Ik ben begonnen bij Defensie op 20. En ik ben er officieel met pensioen gegaan op 40.” Prompt verging mij elke eetlust.