COLUMN. Maak van Fernand Huts de premier die nu van geen hout pijlen maakt. Met Huts geen gepruts

Slangen op maandag. In plaats van voor gerichte maatrege­len heeft de regering altijd gekozen voor een goedgevul­de hagelbuks. Iedereen moest meegenie­ten

Soms lijkt het parlement wel een verzameling aapjes, die niet meer doen dan op bevel op knopjes duwen. Verfrissend wanneer er dan eens een gorilla zoals N-VA-parlementslid Sander Loones blijkt tussen te zitten. Die gaf deze week een masterclass over wat je van een gedegen volksvertegenwoordiger mag verwachten. Tot twee keer toe bracht hij als oppositielid de regering-De Croo in verlegenheid, door hen te wijzen op fundamentele fouten in de begrotingsnota.

21 november