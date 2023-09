COLUMN. Lou Miller schittert in ‘De Twaalf’. Kwestie van genen. Mix Ann Miller met Filip Peeters en je krijgt een Oscarwinnares

ONZE OPINIE. “Wie nu alles op één hoop gooit, voert misschien één of andere strijd, maar niet dé strijd voor kinderen die misbruikt worden”

“De val van Sven Pichal, zorgt voor een schokgolf. Het is een stamp in de maag. Omdat hij een rolmodel was en net daarom in zijn kielzog veel mensen geraakt worden. Pleegouders, maar ook holebi’s”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Het zou zwak zijn om de val van Pichal te misbruiken om alle holebi’s af te schilderen als pedofielen. Kindermisbruik is té wijd verspreid. Die kinderen zijn de harde stamp in onze maag.”