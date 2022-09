ONZE OPINIE. “Tom Van Grieken zegt niets op de segregatie-ideeën van Dries Van Langenhove en zegt zo ook veel”

Wat dachten de organisatoren van de IJzerwake? Ze zullen ons niet temmen? We moeten wat meer jongeren aanspreken? Zij die het oké vinden om te zingen dat “alle joden klootzakken zijn”? “Dat er bloed moet vloeien, joden zijn een probleem”? Wat is de boodschap? Oliedom is het.

17 augustus