COLUMN. In plaats van voor gerichte maatregelen heeft de regering altijd gekozen voor een goedgevulde hagelbuks. Iedereen moest meegenieten

ONZE OPINIE. “Vier jaar duurde het vooraleer de verkrach­ting werd veroor­deeld. Dáár zou Zuhal Demir zich terecht over kunnen opwinden”

Ze vliegt erin met de voeten vooruit. Zo staat Zuhal Demir (N-VA) bekend in de Wetstraat. Maar dan loop je ook het risico om over de eigen voeten te struikelen. Als minister van Toerisme houdt ze tijdelijk subsidies voor haar eigen alma mater, de KU Leuven, in. Omdat ze als minister van Justitie niet te spreken is over hoe de KU Leuven een verkrachtingszaak aanpakte. Ze gebruikt haar eigen bevoegdheden om het misprijzen uit te spreken. Duim omlaag, subsidie weg. Wat volgt hierna? Het is een hellend vlak.

25 oktober