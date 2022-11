COLUMN. Iedereen is opeens ‘kwetsbaar’. Hebben de echt gevoelige mensen wel baat bij die inflatie?

Elke zaterdag blikt onze columniste terug op de week. Eén waarin het even te veel werd voor Corneel: het woord ‘kwetsbaar’ was nog maar eens overal. Van de verdediging van de Rode Duivels tot de voorziening van energie, alles en iedereen is kwetsbaar. Het is dan ook een mooi woord, maar de inflatie ervan heeft nadelen. “Het brengt wazigheid in het publiek debat. Weet bijvoorbeeld iemand nog wat er precies met een kwetsbaar gezin of een onveilige werkvloer wordt bedoeld?”