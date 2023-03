COLUMN. Hoe vaak hebben we deze week het woord ‘slachtoffer’ gehoord? Misschien te vaak

COLUMN. Jazeker hakt de politiek nog knopen door. Het akkoord over de huifkarren is baanbre­kend en helpt een wraakroe­pen­de ongelijk­heid uit de wereld

Columnist Jan Segers verzet zich tegen de perceptie dat de Belgische politiek geen knopen meer doorhakt. “Het bewijs dat er in België nog steeds grote akkoorden mogelijk zijn over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, is het wetsvoorstel van Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V) dat gisteren unaniem werd goedgekeurd: voortaan zijn ook huifkarren die worden getrokken door tractoren toegelaten op de openbare weg, net zoals huifkarren die door paarden worden getrokken dat al langer waren. Daarmee is een wraakroepende ongelijkheid uit de wereld geholpen.”