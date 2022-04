COLUMN. Henny Vrienten. Wel een beetje raar / 56 jaar / trillend op mijn benen / nu hij is verdwenen

ONZE OPINIE. Rousseau stelt zich terecht vragen, maar het is de PS die Molenbeek maakte/kraakte

“Als ik door Molenbeek rijd, dan voel ik me niet in België.” De uitspraak van Conner Rousseau (Vooruit) is voldoende om weldenkend Vlaanderen te doen stijgeren. Het is ook voldoende om de gewone man van Joachim Coens (cd&v) te doen knikken dat ook de socialisten de vervreemding durven opmerken. Het dorp of de wijk dat een deel enkel nog herkent van op de oude ansichtkaart. Zo bezong Wim Sonneveld het.

