COLUMN. Gênanter nog dan een vrouw van 60 die zichzelf een meisje noemt, is een man van 50 die een jongen wordt genoemd. Arme Peter Van de Veire

ONZE OPINIE. “Er heerst nog te veel een zwijgcul­tuur als het over corruptie of fraude gaat”

Vanaf oktober zijn ambtenaren die gesjoemel melden bij de Vlaamse overheid en lokale besturen beschermd tegen ontslag. “Een stap in de goede richting”, schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “Want er heerst nog te veel een zwijgcultuur als het over fraude, corruptie of wanbeleid gaat.”

25 augustus