COLUMN. Frederik Delaplace is de CEO die de VRT zo niet de eenentwintigste, dan toch de twintigste eeuw in zal leiden

Frederik Delaplace is de bekwaamste CEO van de VRT sinds Gust De Muynck (1930-1937). In de aan gang zijnde eeuw reikt enkel Tony Mary (2002-2006) tot zijn enkels. Mary is een grote, zij het niet zozeer door zijn verwezenlijkingen bij de VRT, laat staan door zijn lichaamslengte, maar als verwekker van Sven. Als CEO wordt hij door Frederik Delaplace overspeeld. Delaplace gaat de VRT zo niet de eenentwintigste, dan toch de twintigste eeuw in leiden. Marktconform is zijn norm. Delaplace zal niet rusten voor Niels Destadsbader zijn welverdiende eiland in de Caraïben kan kopen en het overtal aan luiwammesen bij de openbare omroep tot een minimum is gereduceerd. ‘Thuis’ zal hij voortaan op verplaatsing laten spelen, zoals in elke competitie. Daar zal hij mee wegkomen omdat Frederik Delaplace efficiëntie paart aan humor en een je ne sais quoi dat zelfs ACOD-afgevaardigden voor hem inneemt. Voor hen is hij the man you hate to love. Delaplace kan dan ook bogen op een verleden bij ‘De Tijd’, de krant die ik de beste zou noemen, was het niet dat ik zelf voor een nog betere schrijf.