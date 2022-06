COLUMN. Een Vlaming die zilver haalt op het WK quizzen, die hoogmis van parate kennis? Lieven Boeve belooft dat het de laatste keer is geweest

Dit bericht geldt als enige kennisgeving. Tom Trogh heeft op het wereldkampioenschap quizzen zilver behaald. Trogh wordt volgende week 38, is master in de wiskunde, doet voor de kost iets met IT en weet alles over alles. Nog zeven andere Vlamingen eindigden bij de beste vijftig, de meesten ouder dan Trogh. Tom Trogh is het laatste relict, of het laatste fossiel zo u wil, van een teloorgegaan Vlaams onderwijs dat de overdracht, de verwerving en de opslag van parate kennis niet hinderlijk vond in de vorming van zijn leerlingen tot weerbare en kritische burgers. Van de tijd, kortom, dat pedagogen nog niet doorhadden dat als de PISA-ranking een scheve toren is, dat je dan het stevigst staat als je helemaal onderaan staat, wat ons inmiddels is gelukt. Trogh vond het niet nodig om na zijn zilver zijn excuses aan te bieden voor het bezit van zo veel nodeloos opgedane kennis. Opgedaan als in: een besmetting, een vieze ziekte.