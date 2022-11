COLUMN. Een Indiase yogameester voor de Rode Duivels? Hein Vanhaezebrouck: “Selecteer toch gewoon Ingeborg”

COLUMN. Hun liefde was een volle wijn waar weinig water bij moest

Met niemand zijn ze te vergelijken, maar als ik toch één koppel zou moeten kiezen, dan wel Sandy en Danny uit de film ‘Grease’. Ook Nicole en Hugo hadden als twintigers de blonde lokken en het volle zwarte haar en dansten zich gouden tijden door. Maar terwijl films doorgaans ophouden eens de kus beklonken is, ging de liefde van Nicole en Hugo verder. De genegenheid werd niet groter - kon dat überhaupt? - maar werd voller en intenser, als goeie wijn waar weinig water bij moest. Natuurlijk is het wel meer koppels gegeven om samen ouder te worden, maar niet altijd met dezelfde adoratie, niet met dezelfde tederheid en steun in kwade dagen. Zoiets is kostbaar.

5 november