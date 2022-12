COLUMN “Dit zijn de elf namen die Rik De Saedeleer op een bierviltje aan onze bondscoach zou hebben ingefluisterd”

Jan Segers“Waar is Jan gebleven? Waar is Toby? Waar is Axel? Waar is Eden?” De elf Rode Duivels die straks de Kroaten over de knie kunnen leggen, zijn niet dezelfde elf die bondscoach Roberto Martínez op zijn papiertje heeft staan. Het zijn wel de elf op het bierviltje van legendarisch voetbalcommentator Rik De Saedeleer, zo schrijft Jan Segers in zijn column over de ‘do or die’-match van onze Rode Duivels op het WK. “Het wordt 0-4 voor België.”