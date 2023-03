COLUMN. Delhaize heeft een bemiddelaar nodig, een diplomaat. Ik ken iemand die vrij is. Komaan Steve, los het op

ONZE OPINIE: “Meer dan een spionage­mid­del is TikTok een symbool”

Ambtenaren in dit land mogen niet langer naar gekke dansjes en viral video’s kijken op TikTok. “Het ruikt minstens evenveel naar hypocrisie als naar spionage”, schrijft adjunct-hoofdredacteur Dimitri Antonissen. “TikTok is volgens experts niet gevaarlijker dan Facebook of Google voor je privacy. Ook al is dat nauwelijks een compliment.”