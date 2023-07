COLUMN. De Tour is mooi, maar Wout Van Aert koos terecht voor méér, voor “plus d’amour”

COLUMN. Beter was Conner Rousseau een openhartig gesprek aangegaan. Over alle mogelijke en moeilijke kanten die een gevoelsle­ven kan hebben

Elke zaterdag blikt onze columniste terug op de week. “Het is jammer dat de coming-out van Conner Rousseau overschaduwd wordt door andere kwesties”, vindt zij. “Want zijn openheid kan wel degelijk iets betekenen. Een erkenning dat intimiteit een ingewikkelde materie blijft, of we nu in 2023 leven of niet.”