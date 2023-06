COLUMN. De staatsbegrafenis van Silvio Berlusconi was zo saai dat ze sloeg als een tang op het varken dat hij altijd is geweest

ONZE OPINIE. “Als farmasec­tor ouders van kleine Mauro niet helpt, is ze onze financiële steun dan nog waard?”

De ouders van een jongetje in het Gentse smeken de overheid om een peperduur geneesmiddel terug te betalen. “Dat die het been stijf houdt, mag hardvochtig lijken, maar dat is het niet”, schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “Dit dossier bewijst zelfs de deugdelijkheid van het systeem. Maar net als bij baby Pia wordt de druk door het farmabedrijf bij de maatschappij gelegd. Misschien moeten we dat eens omdraaien?”