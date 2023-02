COLUMN. De koffiekamer van het Vlaams Parlement wordt vanaf morgen wat ze nooit eerder is geweest: een koffiekamer

COLUMN. Na mijn interview met Dries Van Langenhove had ik het gevoel dat ik voor het eerst in mijn leven had gesproken met een politicus om bang van te zijn

Onze columnist Jan Segers betreurt dat Dries Van Langenhove de Kamer heeft verlaten. “Als vertegenwoordiger des volks was hij daar op zijn plaats. In die zin mis ik hem al, de engerd. Toen ik hem interviewde, noemde hij Mei ‘68 even kwalijk en verwoestend als de Tweede Wereldoorlog. ‘Ik wik mijn woorden’, voegde hij daaraan toe. Waarop ik in de lach schoot - zo grotesk klonk dat.”