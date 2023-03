COLUMN. De exit van Matteo Simoni is een vorm van immanente gerechtigheid. ‘De mol’ behoort de Onbekende Vlaming toe

ONZE OPINIE. “Leve België, hier krijg je zonder al te grote inspannin­gen zomaar 80% van de werkende bevolking aan het werk”

“Jazeker, nog nooit waren zoveel mensen tussen 20 en 64 jaar aan het werk. Maar victorie kraaien is niet gepast. Met welke maatregel zou minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) daarvoor hebben gezorgd?”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Het recht op deconnectie, flexibelere werkweken? Die gelden voor mensen die al werken, niet zij die we nog aan het werk moeten krijgen. Extra gevoelig is bovendien dat de bejubelde vooruitgang blijkbaar in Vlaanderen gebeurde, niet in Brussel of Wallonië.”