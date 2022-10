COLUMN. De actrice Lauren Versnick lijdt aan het oplichterssyndroom. Dat pleit voor haar

ONZE OPINIE. “Je dreigt niet met een schoolslui­ting, je voorkomt ze”

“Het zou toch erg zijn dat scholen omwille van hun energiefactuur niet langer kunnen openblijven?” Het was Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, die waarschuwde en de zware woorden niet schuwde. Je moet maar durven, eigenlijk. Alsof de gesloten scholen in de pandemie niet schadelijk genoeg waren? Daar dreig je niet mee, als een agent-provocateur. Daar jaag je ouders niet mee op. Dat voorkom je. Dan zeg je zoals de collega-topman van het gemeenschapsonderwijs GO!: dat lost niks op. En het helpt al zeker niet om in Europa de vraag naar gas en de prijs van gas te doen dalen.

