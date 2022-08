COLUMN. Club Brugge biedt Hans Vanaken levenslang. Voor wie weg wil, is dat de zwaarste straf. Vanaken is een gedetineerde

Hans Vanaken is wat men in de zoölogische wetenschap een koele kikker noemt, maar koude rillingen liepen hem over de rug toen hij gisteren in zijn favoriete sportkrant las dat Club Brugge hem levenslang aan zich wil binden. Levenslang, zo stond het er, weliswaar in ruil voor een loon dat zelfs Dries Mertens zou doen twijfelen. Maar voor een voetballer die weg wil, is levenslang de zwaarste straf. “Vertrek is geen optie”, liet Club weten. Versta: klimt Hans Vanaken morgen van pure wanhoop over de draad van het Belfius Basecamp, de vrijheid tegemoet, dan zal de kampbewaker eerst een waarschuwingsschot lossen en hem daarna een kogel door de linkerhand jagen, het soort blessure waarmee Hans zondag alsnog inzetbaar is tegen Kortrijk. Plots is duidelijk waarom er op de payroll van Club Brugge een cipier staat. Hans Vanaken is een gedetineerde.