COLUMN. “Bij Comme Chez Soi hebben ze een punt: niet elke vernieuwing in de horeca is een verbetering”

Elke zaterdag blikt onze columniste terug op de week. De uitreiking van de Michelinsterren doet even stilstaan bij ‘verliezer’ Comme Chez Soi. “Hun keuken is niet blijven evolueren”, klonk het bij de inspecteurs. Maar terecht stipte het Brusselse restaurant aan dat niet elke vernieuwing op het bord ook een stap vooruit is. Gerechten op stro of leisteen, broodjes in papieren zakken, ‘ice tea’ in confituurpotten: de modale klant heeft al heel wat trends gezien, niet altijd successen...