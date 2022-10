COLUMN. “Ben ik naïef geweest? Ja.” Lees hoe de speech van Sihame El Kaouakibi anderen inspireert

ONZE OPINIE. “Het is niet omdat Jambon niet rancuneus is, dat N-VA berust. De oorlogsma­chi­ne staat klaar”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) riep gisteren op tot een ‘coalition of the willing’, maar zijn eigen coalitie is er eentje van ‘nog niet helemaal willen’, schrijft politiek journaliste Astrid Roelandt. “Een deel van de CD&V-fractie kan nog steeds niet applaudisseren voor het compromis dat ze morgen zullen goedkeuren, wat N-VA’ers dan weer gretig delen.” Hoezo, geen rancune?

