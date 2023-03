COLUMN. “Annelies Verlinden is de slechtste minister van Binnenlandse Zaken die ik heb gekend.” O ja? Ziehier haar vlammende repliek

ANALYSE. Het is niet uitgeslo­ten dat na alle heisa de champagne in 2024 bij het Vlaams Belang gedronken wordt

“De federale regering bereikte deze week met zeven partijen een akkoord in een delicate kwestie, asiel. De Vlaamse Vivaldipartijen en hun premier lieten donderdag in de Kamer niet na om te wijzen op het verschil met de Vlaamse regering, die met drie partijen maar niet uit de stikstofimpasse raakte. Een dag later lukte dat wel”, schrijft politicoloog Carl Devos. “N-VA, CD&V en Open Vld begrepen dat uitstel niet langer mogelijk was: het was ofwel een akkoord ofwel het ontslag van de regering. Zonder akkoord zou de vertrouwensbreuk ook andere bevoegdheden verlammen.”