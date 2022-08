Escorte Noa Aliya (27) over hoe coke het ‘nieuwe normaal’ werd: “Het feestpoe­der laten? Nee, daar is de seks gewoon te lekker voor”

Zolang er vraag is, zal er aanbod zijn. Niet alleen het drugsgeweld laait op in Antwerpse straten, cocaïne was nog nooit zo alomtegenwoordig als nu. Bij alle lagen van de bevolking en hoe langer hoe meer openlijk. “De meeste mannen die mij boeken voor een hele nacht, hebben de cocaïne gewoon bij”, zegt de Kruibeekse high-class escort Noa Aliya die toegeeft dat ze dan zelf ook mee een lijntje legt.

30 augustus