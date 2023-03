COLUMN. Als het Complimentendag is, denkt niemand aan de verhuurders. Toch kunnen het goedzakken zijn

COLUMN. Asielzoe­kers in een Ibis-ho­tel? Op zijn minst had men een Novotel kunnen boeken, vier sterren in plaats van twee

Het kraakpand in de Paleizenstraat is succesvol ontruimd. Enige wanklank: de deportatie van asielzoekers naar de Ibis Budget in Sint-Pieters-Leeuw. Columnist Jan Segers begrijpt de kritiek. “Op zijn minst had men de Novotel kunnen reserveren. Vier sterren in plaats van twee.”