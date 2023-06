COLUMN. Als Bouchez Lahbib moet laten gaan, zullen zijn pyromane neigingen nog sterker worden

COLUMN. Er is Evangelis­ta. Er is Ronstadt. Er is Gray. Er is De Mol. Maar geen van al die Linda’s kan tippen aan de onze. Linda Marcelis!

