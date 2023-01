COLUMN. Alison Roels, weduwe van chef Cochon De Luxe: “Tom achterlaten in 2022 deed pijn, maar 2023 bracht nieuw leven!”

ONZE OPINIE. “Sammy Mahdi activeert beter zijn Vlaams minister van Werk dan dat hij op linkse muren beukt zonder resultaat”

“CD&V ziet plots het licht en wil de werkloosheidsuitkering beperken in de tijd, terwijl ze dat in de vorige regering zelf tegenhield. Dat de partij dat nu oppert, is een tikje cynisch”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Niet omdat er geen goede redenen zijn om dat debat te voeren, wel omdat ze gegarandeerd op links verzet stoot. Dan activeert Sammy Mahdi beter Jo Brouns, die in Vlaanderen enkele sleutels in handen heeft.”

6 december