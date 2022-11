COLUMN. Alison Roels, weduwe van chef Cochon De Luxe: “Al 11 ochtenden stuur ik hem een berichtje dat ik hem mis, al 11 dagen komt er niets meer terug”

Partner Alison over plotse dood van chef-kok Tom Van Lysebet­tens: “Hij haalde niet eens z’n euthanasie. Hij is gestorven op z'n eigen tijd. Zelfs dat heeft hij schoon gedaan”

Drie maanden lang, in wekelijkse HLN-columns, vertelde chef-kok Tom Van Lysebettens (35) openhartig over zijn strijd tegen kanker. Toch kwam zijn dood, op 4 november, nog gruwelijk onverwacht. Ook voor hemzelf en zijn familie. Zelfs de inderhaast geregelde euthanasie haalde hij niet. Partner Alison Roels (35) doet nu voor het eerst haar verhaal. “Onze zoontjes die ziekenhuiskamer zien buitenstappen: dat is een beeld dat ik nooit nog vergeet. Mijn hart brak in duizend stukken.”

19 november