COLUMN. 80 zou Hugo Camps vandaag zijn geworden. Geen mooier sterfbed heb ik beleefd, op dat van mijn eigen vader na

ONZE OPINIE. “We zijn geen robots. Maak onze weginfra­struc­tuur vergevings­ge­zind voor foutjes”

Een jongen van 12 levensgevaarlijk gewond in Torhout na een aanrijding in een fietsstraat. Een vrouw in levensgevaar na een fietsongeval op de tramsporen in Gent. Een jonge fietsster van 23 kritiek na een dodehoekongeval in Antwerpen. Een fietser van 22 van onder een auto gered in Mechelen. Het is ‘enkel’ de lijst van deze week. En het zijn ‘enkel’ de zwaarste ongevallen. Bijna maakte ik deze week zelf deel uit van die vreselijke statistiek. Maar dan als onoplettend automobilist. Ik probeer er voorzichtig enkele lessen uit te trekken.