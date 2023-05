COLUMN. 45 jaar na Johan De Muynck wint Remco Evenepoel de Giro. “Remco, Remco, Remco, wat doe je nu? Je wint jandorie de Giro”

SLANGEN OP MAANDAG. Minder parlements­le­den? Dat zorgt voor minder vernieu­wing en een parlement vol diva’s, drama­queens en potentaten

Als men in juni aan de stembrief een vakje zou toevoegen met ‘Stuur ze allemaal naar huis en vervang ze door nieuwe’, dan zou dat vakje weleens een algemene meerderheid kunnen scoren. Het weinige respect dat onze politieke klasse nog restte, is met de onthullingen over de pensioenprivileges helemaal verdampt. Wie bewaakt de bewakers? Een systeem waarbij een groep zonder toezicht of inbreng van buitenaf zijn eigen vergoedingen kan bepalen, bestaat enkel in de politiek.