Carl Devos. Als die analyses dan toch het gedrag van politici zó sturen, welaan dan: 2023 wordt fantastisch!

ONZE OPINIE. “De politie waant zich baas en schrijft haar eigen wetten. Dat is behalve chantage ook onwette­lijk”

“Ministers hebben doorgaans de mond vol van verkeersveiligheid, maar nu even niet. Nu bleef het erg stil over de boetevrije maand van de politie”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “De politie speelt intussen baas en schrijft haar eigen wetten. De politie oordeelt tijdens haar protestacties welke inbreuk een boete of een vriendelijke vingertik vraagt. Dat is behalve chantage ook onwettelijk.”

13 december