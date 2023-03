ANALYSE. Het is niet uitgesloten dat na alle heisa de champagne in 2024 bij het Vlaams Belang gedronken wordt

Slangen op maandag. “Geld geven is hulp geven”

Je vrienden kun je kiezen, je familie niet. Regeringsleiders zitten ergens tussenin. De slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië moeten het doen met regeringsleiders die je niemand toewenst. Erdogan lijkt meer bezig met het censureren van journalisten en de twitterberichten die hem irriteren, dan met het redden van zijn landgenoten. En van Assad weten we al langer dat een mensenleven hem minder waard is dan de stenen waaronder het bedolven wordt. Wanneer een volk zo vreselijk getroffen wordt door een ramp zoals deze, dan moet de weerstand tegen die leiders maar even in de koelkast en moeten we eerst en vooral bezig zijn met hulp bieden bij de menselijke drama’s en de vreselijke omstandigheden ter plaatse.